Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне посвятил первое публичное мероприятие после промежуточных выборов строительству бального зала в Белом доме. Как сообщает TimesLIVE, это произошло 4 ноября, через несколько часов после того, как Республиканская партия понесла значительные потери на выборах.

Последняя стальная балка

После утреннего молчания администрации Трамп во второй половине дня пригласил журналистов на церемонию, в ходе которой рабочие подняли последнюю стальную балку новой конструкции. Президент пообщался со строителями и во второй раз за неделю рассказал о проектах благоустройства в столице США.

По его словам, колонны бального зала будут вырезаны из известняка и выполнены в коринфском стиле. Во время почти 20-минутного мероприятия Трамп также говорил о будущих люстрах и мраморном полу в помещении.

Критика приоритетов

Демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей, в том числе победив в штатах, которые обычно существенно поддерживают республиканцев. По данным издания, масштаб политического поражения побудил Белый дом признать непопулярность войны США и Израиля с Ираном.

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Некоторые республиканские стратеги призвали администрацию завершить войну и сосредоточиться на снижении цен для американских потребителей, а не на престижных строительных проектах в Вашингтоне.

В понедельник Трамп значительную часть последнего телевизионного выступления перед выборами посвятил реконструкции отражающего бассейна у мемориала Линкольна. Среди других проектов, о которых он упоминал, — гранитная вертолетная площадка возле Белого дома, обновление общественного поля для гольфа и запланированная 76-метровая арка рядом с рекой Потомак.

Трамп признал, что его критикуют за трату времени и усилий на такие проекты, однако заявил, что бальный зал нужен для величия страны. Во время разговора с журналистами о возможности импичмента при контролируемом демократами Конгрессе он остановился, чтобы посмотреть на установку балки.

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