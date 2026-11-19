19 ноября президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным приступил к переговорам с лидером Китая Си Цзиньпином. После встречи американский президент уже успел прокомментировать войну в Украине.

Президент США назвал китайского лидера «другом» и заявил об особых отношениях между странами.

«Никто нигде не может сделать то, что можем сделать мы», — сказал Трамп.



Он заявил, что США и Китай наладили справедливые отношения в отношении пошлин и восстанавливают баланс в торговле.

Трамп также отметил, что США и Китай стремятся оказать помощь в урегулировании войны России против Украины.

«Я рассчитываю на помощь Китая в связи с войной между Россией и Украиной. Я хотел бы, чтобы она закончилась. Думаю, в этом я вполне могу говорить от имени нас обоих», — сказал лидер США.

По его словам, встреча с Путиным заложила основу для дальнейшей успешной трехсторонней встречи России, США и Китая.

Американский президент заявил, что планирует обсудить вопрос о прекращении войны в Украине во время предстоящей трехсторонней встречи с Путиным и Си Цзиньпином.

Существовали сомнения относительно того, войдет ли вопрос об Украине в повестку дня трехсторонней встречи, но, по сообщениям, это было целью Путина.

Об этом сообщается со ссылкой на Reuters.

Президент Си Цзиньпин и президент Трамп встретились в Шэньчжэне — Anadolu Agency

Видео: Трамп впервые публично назвал Путина другом и опоздал на встречу с Си Цзиньпином.

Напомним, Трамп и Путин завершили встречу в Шэньчжэне без совместного заявления для прессы.

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