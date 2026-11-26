26 ноября Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social текст заявления по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который отличается от версии, распространенной пресс-службой НАТО. В нём президент США приравнял Украину к стране-агрессору.

В заявлении Трампа говорится: «Мы также подробно обсудили, насколько важно, чтобы Россия и Украина воздерживались от любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют масштабы войны, и насколько важно как можно скорее достичь мирного урегулирования войны!».

В версии заявления, распространенной пресс-службой НАТО, Украина не упоминается, аналогичный фрагмент изложен так: «Мы также обсудили, насколько важно, чтобы Россия воздерживалась от любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют масштабы войны, а также насколько важно как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта».

Трамп также отметил, что среди ключевых тем переговоров с Рютте были война между Россией и Украиной и «конфликт в Иране».

Источник: пост Дональда Трампа в Truth Social.

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели закрытую для прессы встречу в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, США. Они обсудили войну Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины, конфликт в Иране и увеличение оборонных расходов в странах Альянса.

Читай нас в