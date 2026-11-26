Президент США Дональд Трамп 26 ноября в поздравлении с Днём благодарения в социальной сети Truth Social раскритиковал политических оппонентов, СМИ и нелегальных иммигрантов, обвинив их в попытках нанести ущерб стране.

В частности, он иронично поздравил тех, «кто обнародовал фальшивые экономические показатели непосредственно перед выборами и исправил их только вчера, с опозданием на три недели», отметив, что пересмотренный показатель роста ВВП составил 4,3% вместо 3,4%, и назвав это «ошибкой беспрецедентного масштаба», требующей расследования.

Отдельно Трамп обратился к тем, кто, по его словам, стремится вернуть США «к радикальным левым взглядам», изменить судебную систему «в соответствии с нормами шариата» и перераспределять частную собственность. Также он заявил, что хочет поблагодарить «2% нашего сомалийского населения, которые имеют работу и действительно готовы трудиться, не получая государственной помощи», а остальных призвал «немедленно выслать, тем самым спасая великий штат Миннесота».

Кроме того, президент раскритиковал журналистов и граждан, недовольных ремонтом Белого дома, отметив, что там восстановили окна, колонны, лепнину, штукатурку и покраску, а вскоре появится бальный зал. В конце поста Трамп иронично поблагодарил убийц, наркоторговцев и других преступников, которые, по его утверждению, нелегально попали в США из-за рубежа, и заявил, что большинство из них уже депортированы.

Источник: пост Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.

26 ноября президент Владимир Зеленский поздравил американцев с Днём благодарения и поблагодарил за поддержку Украины во время войны. В видеообращении он выразил благодарность американцам за заботу, добрые сердца и помощь, подчеркнув, что Украина остается сильной и восстанавливается после российских атак, в частности благодаря поддержке друзей из США.

В четверг, 26 ноября 2026 года, американцы будут отмечать День благодарения — один из важнейших семейных праздников в США. В этот день семьи собираются за большим столом, благодарят за все хорошее, что произошло в течение года, и готовят традиционные блюда. Главной звездой праздничного ужина обычно становится запеченная индейка, которую подают с картофелем, клюквенным соусом, начинкой и тыквенным пирогом.

Бывшего президента США Джо Байдена вместе с женой Джилл заметили в аэропорту Филадельфии. Супруги отправились на остров Нантакет, где традиционно проводят День благодарения вместе с семьей.

На западном и восточном побережьях США ожидаются мощные штормы, которые могут затруднить автомобильные поездки и авиаперелеты накануне и в День благодарения.

Читай нас в