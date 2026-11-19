Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не нужна помощь России и Китая для урегулирования конфликта с Ираном. По его словам, после американских ударов Тегеран потерял почти 90% своего ракетного потенциала, а его вооруженные силы понесли настолько значительные потери, что Соединенные Штаты могут самостоятельно справиться с ситуацией.

Такое заявление Трамп сделал в ответ на вопрос журналистки, которая поинтересовалась, планирует ли он обращаться к Пекину и Москве за помощью в урегулировании конфликта с Ираном.

«Ну, знаете, нам никакой помощи не нужно. Мы разгромили их флот. Мы разгромили их военно-воздушные силы. Мы уничтожили их противовоздушную оборону. Количество их ракет сократилось примерно до 12... У них еще есть несколько ракет, но это примерно 12–13% от прежнего уровня. Так что мне помощь не нужна», — заявил президент США.

Отдельно американский президент подчеркнул масштабы потерь иранских военно-морских и воздушных сил. По его утверждению, флот и авиация Ирана разгромлены, а система противовоздушной обороны уничтожена.

Об этом сообщается со ссылкой на Fox News.

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