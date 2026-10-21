Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении 75-летнего американского учителя-пенсионера Стивена Габбарда, который попал в российский плен в 2022 году. По словам американского лидера, освобождение произошло по его просьбе, которую он лично передал российскому диктатору Владимиру Путину во время телефонного разговора на прошлой неделе.

Американский президент утверждает, что освобождение Стивена Габбарда стало результатом его личного обращения к Путину.

«Стивена Габбарда, которого Россия захватила четыре года назад при администрации Байдена, только что освободили из тюрьмы по просьбе президента Дональда Дж. Трампа, о чем он лично сообщил президенту Владимиру Путину во время телефонного разговора на прошлой неделе», — отметил глава Белого дома.

По словам Трампа, для освобождения американца не потребовался никакой обмен.

Он также сообщил, что Стивен Габбард направляется домой и вскоре должен воссоединиться со своей семьей.

Россия освободила 75-летнего американского пенсионера Стивена Габбарда, который находился в российском плену с 2022 года.

Заявление Трампа прозвучало на фоне контактов между Вашингтоном и Москвой. Американский президент подчеркнул, что именно его обращение к Владимиру Путину стало основанием для освобождения гражданина США.

В то же время подробности обстоятельств пребывания Габбарда в российской тюрьме и его возвращения в Соединенные Штаты в приведенном заявлении не уточняются.

Об этом Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Российский диктатор Владимир Путин распорядился освободить 74-летнего гражданина США Стивена Габбарда, который находился в российской тюрьме. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп попросил Путина освободить американца.

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