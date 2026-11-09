Трамп заявил, что идея назначить генерального директора UFC пресс-секретарем Белого дома была шуткой, — Financial Times

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошутил, когда предложил генеральному директору Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайту занять пост пресс-секретаря Белого дома.

В то же время американский лидер отметил, что эта идея понравилась самому Уайту и получила положительные отзывы.

«Скажу вам так: я просто пошутил. Но Дейну эта идея нравится. А Дейн — такой человек... с ним особо не пошутишь», — сказал президент США, поднимаясь на борт самолета Air Force One в Палм-Бич, штат Флорида, в воскресенье.

Трамп также сообщил, что в понедельник Дейн Уайт будет находиться в Вашингтоне по другим причинам и встретится с главой Белого дома, пока тот будет в американской столице.

По словам президента, кандидатуру руководителя UFC на пост пресс-секретаря в целом восприняли благосклонно.

«Это был случай, когда я просто пошутил. А потом люди сказали: «Знаете, а это, собственно, довольно неплохая идея», — отметил Трамп.

Дэйн Уайт уже давно открыто поддерживает американского президента и называет его своим близким другом. Он сопровождал Трампа во время предвыборной кампании и неоднократно выступал на его политических митингах.

Должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной после увольнения Кэти Закарии. Дональд Трамп отправил ее в отставку в прошлом месяце — всего через пять дней после того, как она заняла эту должность.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова Трампа.

Напомним, в США президент Дональд Трамп предложил генеральному директору UFC Дейну Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома. О своём предложении американский президент сообщил в посте в Truth Social.

Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дейна Уайт отклонил предложение президента США Дональда Трампа занять должность пресс-секретаря Белого дома.

В США глава UFC Дейна Уайт заявил, что летит в Вашингтон на встречу с президентом Дональдом Трампом, который предложил ему должность пресс-секретаря Белого дома.

Читай нас в