Президент США Дональд Трамп оказался в курьезной ситуации, когда вспомнил бывшую пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая ушла с должности после рождения второго ребенка. Глава государства выразил недовольство бывшей пресс-секретарью, заявив, что, по его мнению, она любит своего ребенка больше, чем его.

«Кэролайн Левитт была просто невероятной. Она не переставала говорить. У Кэролайн родился ребенок, и она любит его больше, чем любила меня. Это ужасно, правда», — сказал Дональд Трамп о бывшей пресс-секретаре Белого дома.

Известно, что Кэролайн Левитт покинула свой пост в августе этого года. Тогда Трамп полностью поддержал её решение проводить больше времени с маленькими детьми.

«Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц Кэролайн Левитт покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей, и это решение я полностью понимаю и уважаю», — написал тогда Дональд Трамп.

Об этом он заявил во время интервью в программе «Суббота в Америке» на канале Fox News.

Президент Трамп подписал указ об ограничении запросов Конгресса — The Hill.

Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт покинет свой пост в конце августа.

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