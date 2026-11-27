Президент США Дональд Трамп заявил, что называет российского диктатора Владимира Путина «другом» ради достижения мирного соглашения и сдерживания России. По его словам, враждебная риторика могла бы помешать переговорам, как это, по его мнению, происходит в отношениях между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Оба утверждения могут быть верными... Мы хотим заключить соглашение. Мы хотим остановить Кремль. Я мог бы сказать, что он мне не друг, или что я хочу заключить соглашение. Я должен заключить соглашение. Они теряют 25 тысяч человек в месяц», — подчеркнул Трамп.

Политик добавил, что главным препятствием для урегулирования войны является личная неприязнь между Путиным и Зеленским, поэтому демонстрация враждебности со стороны США лишь лишила бы стороны шанса на достижение договоренности.

«Я мог бы прийти и сказать: „Я вас не люблю“. И тогда у нас будет та же проблема, что и с Зеленским и Путиным. Знаете, самая большая проблема для урегулирования заключается в том, что у вас есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга. Поэтому когда я прихожу и, как оказывается, хорошо с ним лажу, я знаю его уже давно», — отметил Трамп.

По его словам, Путин подвергался расследованию по поводу вмешательства России в выборы в США, которое Трамп назвал «выдуманным» и «полной аферой».

Также американский лидер не согласился с комментариями о мягкости своей позиции в отношении Москвы. Он добавил, что именно при его президентстве Украина получила тысячи противотанковых комплексов Javelin в начале войны, а против России были введены жесткие пошлины и санкции.



«Нет, я был очень жестким по отношению к России. Но я хочу заключить соглашение, если мы сможем его заключить. Я всю жизнь вел переговоры... Я мог бы выступить и сказать обратное и не добиться абсолютно ничего», — подытожил он.

Об этом он сказал во время

с журналистами в Мар-а-Лаго в День благодарения.

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