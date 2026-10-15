Президент США Дональд Трамп во время митинга в штате Монтана заявил, что не знает, с кем именно американские чиновники ведут переговоры о завершении войны с Ираном. Об этом сообщает The Hill.

Говоря об иранских вооруженных силах, Трамп утверждал, что у Ирана нет военно-морских и военно-воздушных сил, его армия разгромлена, а руководители исчезли. Президент добавил, что, возможно, ему следовало оставить иранских лидеров, поскольку он не знает, с кем ведет переговоры американская сторона.

Переговоры между США и Ираном

По данным издания, война с Ираном приближается к восьмому месяцу, а переговоры между Вашингтоном и Тегераном в последние недели зашли в тупик. The Hill также отмечает, что конфликт осложнил политическую ситуацию для Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов, сказался на мировой экономике и повысил стоимость топлива для американцев.

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Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил в интервью Fox News, что не знает, как завершится война. После безрезультатных переговоров во время Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что иранская делегация задержалась в Соединенных Штатах дольше, чем должна была, и приказал ее членам покинуть страну.

Позиция Вашингтона

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее в этом месяце заявил Reuters, что иранское руководство должно предпринять серьезные шаги для отказа от стремления создать ядерное оружие. По его словам, США не будут действовать лишь в обмен на обещания с иранской стороны и ожидают конкретных действий в отношении мощностей по обогащению урана.

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