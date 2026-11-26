Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с Владимиром Путиным в Китае призвал российского диктатора прекратить военную агрессию не только против Украины, но и на других территориях Европы.

По словам Трампа, он выразил надежду, что Россия и Украина смогут как можно скорее заключить мирное соглашение.

Американский президент написал об этом в своей социальной сети Truth Social, отметив, что во время встречи много говорил с Путиным о необходимости прекращения военных действий.

Последняя встреча Трампа и Путина состоялась 19 ноября на саммите в Китае.

Источник: Дональд Трамп (Truth Social).

Президент Си Цзиньпин и президент Трамп встретились в Шэньчжэне — Anadolu Agency

Видео: Трамп впервые публично назвал Путина другом и опоздал на встречу с Си Цзиньпином.

Напомним, Трамп и Путин завершили встречу в Шэньчжэне без совместного заявления для прессы.

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