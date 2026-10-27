Президент США Дональд Трамп на авиабазе Эндрюс заявил, что будет уважать результаты промежуточных выборов на следующей неделе, если они будут честными. Он сделал это заявление перед поездкой в Техас в рамках избирательной кампании, сообщает The Hill.

Гонка в Миннесоте

Накануне Трамп написал в Truth Social, что федеральное правительство будет внимательно следить за возможными фальсификациями во время гонки за место в Сенате в Миннесоте. Он призвал поддержать Мишель Тафою и заявил, что она может проиграть только из-за манипуляций с бюллетенями.

Эти слова раскритиковали демократы Миннесоты. Сенатор Тина Смит заявила, что, по ее мнению, президент готовит почву для кражи выборов в случае поражения кандидатки, которую он поддерживает. Она также назвала его высказывания завуалированными угрозами штату.

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Иск по поводу выборов на Аляске

Отдельно Министерство юстиции США в минувшие выходные подало иск по поводу сенатских выборов на Аляске. Ведомство заявило, что будет пытаться заблокировать результаты гонки, если действующий сенатор-республиканец Дэн Салливан проиграет переизбрание.

Иск связан с другим кандидатом в гонке — Дэном Дж. Салливаном. Министерство юстиции обвиняет его в участии в выборах с намерением запутать избирателей из-за совпадения имен с действующим сенатором. Генеральный прокурор Тодд Бланш в комментарии CNN заявил, что избиратели Аляски могут растеряться, из-за чего их голос не будет услышан.

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