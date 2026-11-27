Президент США Дональд Трамп заявил, что войны в Украине, возможно, удалось бы избежать, если бы Россия осталась в составе «Группы восьми» (G8). Он считает, что исключение Москвы из этого формата обидело Владимира Путина. Об этом Трамп сказал журналистам 26 ноября 2026 года, накануне Дня благодарения, комментируя возможное участие российского лидера в декабрьском саммите G20 во Флориде.

Президент США ответил, что не знает, приедет ли российский лидер, но тот может принять участие во встрече, если захочет. После этого Трамп упомянул об исключении России из G8, которая впоследствии вновь стала «Группой семи» (G7).

По словам американского президента, решение о прекращении участия России в этом формате сильно обидело Путина. Трамп также раскритиковал нынешний формат G7, заявив, что на встречах лидеры постоянно обсуждают Россию. «Когда он был членом «Большой восьмерки», если бы он остался её членом, президент Обама хотел его исключить. И если бы он остался членом, возможно, сейчас не было бы этой войны. Он очень обиделся, когда это произошло. А теперь это «Большая семерка», — сказал Трамп.

Он добавил, что не поддержал бы исключение России, если бы в то время был президентом США. По его мнению, присутствие Москвы за столом переговоров могло бы укрепить этот формат.

Трамп связал исключение России с войной в Украине

Американский президент неоднократно возвращался к этой теме в ходе беседы. Он заявил, что убежден: если бы Россия осталась в «Большой восьмерке», нынешней войны в Украине могло бы и не быть. «Я действительно твердо убежден, что если бы они этого не сделали, то сейчас у нас не было бы этой войны», — заявил Трамп.

Также он упомянул о гуманитарной инициативе первой леди США Мелании Трамп в украинских Олешках. По его словам, если бы Россию не исключили из Большой восьмерки, ей не пришлось бы ехать туда и пытаться договориться о перемирии, чтобы помочь с эвакуацией людей.

Речь идет об объявленном Белым домом временном прекращении боевых действий в Олешках в Херсонской области. В октябре 2026 года администрация США сообщила, что Мелания Трамп присоединилась к переговорам между Украиной и Россией по вопросам гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц. В ноябре в Белом доме также состоялась встреча представителей двух стран, посвященная этой инициативе.

Почему Россию исключили из Большой восьмерки

Россия стала полноправным участником «Группы восьми» в 1998 году. В объединение входили США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония и Россия. Лидеры этих государств встречались для обсуждения международной политики, экономики и безопасности. В марте 2014 года после оккупации Крыма и действий России против территориальной целостности Украины страны G7 решили прекратить подготовку к саммиту G8 в российском Сочи. Вместо этого лидеры семи государств встретились в Брюсселе без участия Москвы. С тех пор формат G7 сохранился, а Россия в него не вернулась.

То есть это решение не было односторонним шагом тогдашнего президента США Барака Обамы. Оно было принято совместно лидерами стран G7 в ответ на нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Стоит также напомнить, что российская агрессия против Украины началась еще в 2014 году — с оккупации Крыма и боевых действий на Донбассе. Полномасштабное вторжение Россия начала 24 февраля 2022 года. Поэтому слова Трампа о том, что сохранение России в Большой восьмерке могло бы предотвратить войну, являются его личным предположением, а не установленным фактом.

Вопрос о возможном возвращении России в международные форматы вновь оказался в центре внимания из-за предстоящего саммита «Группы двадцати» во Флориде. Трамп не исключил участия Путина, однако сам российский лидер еще должен определиться, приедет ли он на встречу. Во время беседы с журналистами Трампа спросили, ожидает ли он приезд Путина на саммит «Группы двадцати», который должен состояться в декабре в американском штате Флорида.

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