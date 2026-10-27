Президент США Дональд Трамп заявил, что признает результаты предстоящих промежуточных выборов в Конгресс только при условии честного голосования. Он сказал об этом журналистам перед отъездом на митинг в Техасе, сообщает Anadolu Agency.

Условие признания результатов

Журналисты спросили Трампа, примет ли он результат, если Республиканская партия потеряет контроль над Конгрессом. Он ответил, что признает результаты, если выборы будут честными.

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Выборы должны состояться 3 ноября. Во время голосования избиратели определят, какая партия будет контролировать Конгресс. От этого будет зависеть, в какой степени демократы смогут оспаривать законодательную повестку республиканской администрации.

Возможное сотрудничество с демократами

Президента также спросили, как он будет работать с демократами, если республиканцы потеряют большинство, несмотря на его усилия помочь партии на выборах. Трамп сказал, что способ будет найден, напомнил о своем праве вето и выразил надежду, что республиканцы не потеряют большинство.

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