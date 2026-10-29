Президент США Дональд Трамп призвал убрать из бюллетеня на выборах в Сенат на Аляске кандидата от Демократической партии Мэри Пелтолу и Дэна Дж. Салливана. Он также заявил, что их следует привлечь к уголовной ответственности, сообщает Anadolu Agency.

Заявления Трампа

Перед поездкой на митинг в Огайо Трамп утверждал, что Пелтола и Дэн Дж. Салливан якобы участвовали в попытке ввести избирателей в заблуждение относительно личности действующего сенатора-республиканца Дэна С. Салливана. Дэн Дж. Салливан имеет те же имя и фамилию, что и действующий сенатор, хотя их средние инициалы различаются.

Трамп заявил, что появление в бюллетене еще одного кандидата по имени Дэн Салливан якобы было частью схемы, организованной демократами. Он также призвал Пелтолу выйти из гонки. В публикации на платформе Truth Social президент повторил свои обвинения в адрес демократов Аляски и назвал ситуацию «мошенничеством с избирателями высшего уровня».

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Иск Министерства юстиции

На прошлой неделе Министерство юстиции США подало иск, стремясь при определенных обстоятельствах не допустить сертификации результатов выборов в Сенат на Аляске, если действующий сенатор Дэн С. Салливан проиграет. Судебный спор касается кандидатуры Дэна Дж. Салливана.

Администрация США утверждает, что его участие в выборах может ввести избирателей в заблуждение и повлиять на исход гонки.

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