Президент США Дональд Трамп вновь призвал Сенат одобрить Sunshine Protection Act — законопроект, призванный прекратить сезонный перевод часов. Он раскритиковал верхнюю палату Конгресса за то, что она до сих пор не продвинула эту инициативу.

Жалобы на ранние сумерки

Трамп написал в Truth Social, что американцы не должны дважды в год менять свой распорядок из-за перевода часов. Он обратил внимание на ранний закат: по его словам, в тот день солнце зашло в 17:06, а в 17:31 уже стемнело.

Президент также заявил, что не делал эту тему одним из главных вопросов перед промежуточными выборами, поскольку не хотел, чтобы отдельные сенаторы понесли из-за нее электоральные последствия, сообщает Anadolu Agency.

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Поддержка Палаты представителей

В июле Палата представителей США одобрила Sunshine Protection Act 308 голосами против 117 и передала документ в Сенат, где законопроект столкнулся с сопротивлением. Он предусматривает введение постоянного летнего времени, при этом штаты смогут выбрать постоянное стандартное время.

Сторонники инициативы выступают за более поздние закаты. Ее противники предупреждают, что зимой утро станет темнее, в частности для детей, которые идут в школу.

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