Трампа высмеяли в сети из-за совета, данного Майку Тайсону по делу об изнасиловании

Президент США Дональд Трамп подвергся волне критики в соцсетях после комментария о судебном деле боксера Майка Тайсона. В интервью для документального фильма о спортсмене он заявил, что Тайсону не стоило давать показания в суде, ведь, по его мнению, правда навредила боксеру. Пользователи сети обратили внимание на иронию этого заявления, вспомнив о решении суда по делу против самого Трампа.

Трамп высказался о судебном процессе над Тайсоном в документальном фильме TYSON от Netflix. Лента рассказывает о жизни боксера, в том числе и о деле, завершившемся его осуждением. «Я считаю, что Майку не стоило давать показания. Я не уверен, что он плохо выступил в суде. Но Майк очень честен. И я думаю, что честность ему помешала… в этом деле», — сказал Трамп.

Речь идет о деле 1991 года. Тогда 18-летняя Дезире Вашингтон, участница конкурса красоты Miss Black America, обвинила Тайсона в изнасиловании. В 1992 году суд признал боксера виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы. Впоследствии он провёл в тюрьме около трёх лет и вышел на свободу в марте 1995 года. Тайсон отрицал, что изнасиловал Вашингтон, и утверждал, что сексуальный контакт был добровольным. Однако суд признал его виновным. Именно об этом процессе вспомнил Трамп, предположив, что показания боксёра навредили его защите.

Почему слова Трампа вызвали критику

После публикации комментария пользователи соцсетей начали высмеивать Трампа. Как отмечает RadarOnline, критики обратили внимание на то, что президент США дает советы спортсмену, осужденному за изнасилование, о том, как следовало вести себя во время судебного процесса. При этом сам Трамп ранее проиграл гражданское дело, связанное с сексуальным насилием. «Президент Соединенных Штатов теперь консультирует по делам об изнасиловании… И сам сталкивается с обвинениями в изнасиловании. Такое даже не придумаешь», — написал один из пользователей, которого цитирует издание.

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Другие критики также усмотрели противоречие в словах Трампа. По их мнению, его комментарий можно воспринять как совет не давать показаний, если правда может навредить позиции обвиняемого в суде. В то же время сам Трамп не говорил прямо, что Тайсону следовало скрывать правду: он лишь заявил, что боксеру не стоило давать показания.

Что известно о деле против самого Трампа

В мае 2023 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным в сексуальном насилии в отношении писательницы Э. Джин Кэрролл и в клевете. Она утверждала, что Трамп напал на неё в примерочной универмага в Нью-Йорке в середине 1990-х годов.

Присяжные обязали Трампа выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов компенсации. Важно уточнить: это было гражданское дело, и суд признал Трампа виновным в сексуальном насилии, но не счел доказанным обвинение именно в изнасиловании. Трамп отрицал обвинения. В декабре 2024 года апелляционный суд оставил в силе решение о выплате компенсации.

Именно этот судебный вердикт стал одним из главных поводов для критики после новых высказываний президента о Тайсоне. В сети сопоставили его комментарий о том, что боксеру не стоило давать показания, с историей собственного судебного процесса Трампа. О реакции пользователей и высказываниях президента сообщило издание RadarOnline. Комментарии в соцсетях отражают мнения отдельных пользователей и не обязательно свидетельствуют о позиции всех американцев. Об этом пишет издание RadarOnline.

Канадский рокер Брайан Адамс в новой песне Lake Ontario раскритиковал президента США Дональда Трампа за его решение переименовать озеро Онтарио в Lake America. В композиции музыкант обвиняет Трампа в нарушении мира между людьми, живущими на берегах озера на границе Канады и США, сообщает The Guardian.

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет претендовать на звание «мужчины года», ведь в преддверии промежуточных выборов он активно ведет кампанию в поддержку республиканцев и нередко шутит о своей жене.

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