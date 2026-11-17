Тренер сборной Польши Ян Урбан набирает в среднем 1,47 очка за матч в 15 играх на этом посту. Это третий худший результат среди постоянных тренеров польской национальной команды в XXI веке, сообщает Interia Sport.

Под руководством Урбана сборная Польши одержала шесть побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела пять поражений. В рейтинге по среднему количеству очков он опережает только Збигнева Бонека с показателем 1,40 и Чеслава Михневича, набиравшего 1,38 очка за игру.

Результаты после отбора

По данным издания, Урбан возглавил сборную чуть более года назад после работы Михала Пробежа. Польша не смогла напрямую выйти на чемпионат мира, а в финале плей-офф уступила Швеции. Несмотря на это президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша оставил тренера на посту.

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После завершения отбора команда выиграла лишь один из семи матчей. В этот отрезок вошли товарищеские игры против Украины и Нигерии, а также старт в Лиге наций, где поляки набрали четыре очка в сентябре и октябре и проиграли Румынии со счетом 1:2 на выезде.

Матч со Швецией

Interia Sport отмечает, что матч Польши со Швецией во Вроцлаве 17 ноября может стать последним для Урбана на этом посту. Если поляки победят, его средний показатель вырастет до 1,56 очка за игру и сравняется с результатом Вальдемара Форналика. В случае поражения он составит 1,375 очка, что будет ниже результата Михневича.

В приведенном изданием рейтинге лучший средний показатель у Павла Янаса — 1,94 очка за матч. Далее идут Адам Навалка с 1,88 и Ежи Бженчек с 1,71 очка.

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