Тренер сборной Польши Ян Урбан перед матчем со Швецией во Вроцлаве заявил, что заранее обсудил с Робертом Левандовским его игровое время во время нынешнего сбора. Штаб также хочет давать шанс другим футболистам, сообщает Interia Sport. Матчем со шведами польская команда завершит выступление в Лиге наций УЕФА 2026.

Игровое время Левандовского

По словам Урбана, он и Левандовский договорились обсудить, сыграет ли нападающий больше или меньше минут. Тренер отметил, что футболист может забить в любой момент, однако команде нужно найти ответ на вопрос, что будет после его ухода с поля. Именно поэтому штаб стремится предоставить возможность другим игрокам.

Урбан также сказал, что хочет проверить в обороне других исполнителей, помимо Беднарека, Кивиора и Вишневского. Он добавил, что стабильность в составе была бы желательной, однако в последнее время команда работает с теми же футболистами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Состояние Зелиньского и турнирная ситуация

Тренер сообщил, что у Петра Зелиньского была проблема со стопой. По его словам, футболист частично тренировался накануне, а после следующего занятия штаб должен был определить, готов ли он сыграть со Швецией.

Урбан назвал матч против Румынии очередным поражением из-за ошибок польской команды. Он также заявил, что после противостояния с Боснией турнирная ситуация ухудшилась, а Польша уже не имеет шансов занять высокое место. Поэтому, по словам тренера, команда предоставляет возможности молодым футболистам.

Читай нас в