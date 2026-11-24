В Польше тренер национальной футбольной сборной Ян Урбан пока сохранит свою должность после встречи с президентом Польского футбольного союза Цезарием Кулешей. Об этом со ссылкой на Onet сообщает Interia Sport.

Встреча в Польском футбольном союзе

Встреча Кулеши и Урбана состоялась во вторник, 24 ноября, в штаб-квартире Польского футбольного союза. Ранее президент федерации заявлял, что хочет подвести итоги последнего цикла матчей национальной команды и получить от тренерского штаба конкретный отчет о его работе и выводах за последние месяцы.

Кулеша также отмечал, что решение относительно следующего года должно быть принято совместно с правлением федерации после этого разговора.

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Результаты в Лиге наций

Под руководством Урбана сборная Польши провела шесть матчей в Лиге наций и одержала одну победу. Единственную победу команда оформила со счетом 6:0 над Румынией, которая значительную часть матча играла в меньшинстве.

В групповом турнире поляки также уступали сборным Швеции, Боснии и Румынии. После ничьей 1:1 со Швецией во Вроцлаве будущее главного тренера команды оказалось под вопросом.

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