В Бухаресте 14 ноября сборная Польши сыграет с Румынией в Лиге наций. Как сообщает Interia Sport со ссылкой на Fakt, главный тренер поляков Ян Урбан может поставить в ворота Бартломея Дронговского.

Проблемы на вратарской позиции

Урбану необходимо выбрать нового основного вратаря из-за травм Марцина Булки и Камила Грабары. В заявку на ноябрьские матчи также не попал Лукаш Скорупский.

Тренер вызвал трёх голкиперов из польской Экстраклясы: Славомира Абрамовича из «Ягеллонии» Белосток, Дронговского из «Видзева» Лодзь и Матеуша Кохальского из «Вечисты» Краков. Из этой тройки только Дронговский уже дебютировал за национальную сборную и провёл за неё четыре матча.

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Выступления за сборную

Дронговский дебютировал 7 октября 2020 года в товарищеском матче с Финляндией, который поляки выиграли со счётом 5:1. В июне 2022 года он также сыграл в матче Лиги наций против Бельгии, завершившемся поражением Польши со счётом 1:6.

Прошлой осенью вратарь выходил на поле в товарищеском матче с Новой Зеландией, который Польша выиграла 1:0, а также в отборе к чемпионату мира 2026 года против Мальты — 3:2. Перед пятым туром Лиги наций польская команда занимала третье место и опережала Румынию на четыре очка. После игры в Бухаресте 17 ноября поляки сыграют со Швецией во Вроцлаве.

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