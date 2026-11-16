США усилили военное присутствие на Ближнем Востоке третьим авианосцем на фоне новых угроз Ирана американским силам, судоходству и странам Персидского залива. Как сообщает The National, авианосец USS Theodore Roosevelt в воскресенье вошёл в зону ответственности Центрального командования США.

Он присоединился к USS George H.W. Bush и USS George Washington. Издание называет это необычно крупным, но временным развёртыванием американских авианосных сил в регионе.

Инциденты в Ормузском проливе

Британское управление морских торговых операций заявило, что утром в понедельник получило сообщение о поражении неизвестным снарядом судна, выходившего из Ормузского пролива. На борту произошёл пожар, однако о пострадавших не сообщалось.

Вскоре после этого Корпус стражей исламской революции заявил, что ещё два танкера якобы подорвались на морских минах. По утверждению КСИР, с воскресенья в проливе загорелись и затонули шесть судов. Эти заявления не имеют независимого подтверждения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Военно-морские силы КСИР также призвали судоходные компании не пользоваться южным маршрутом через пролив, который назвали поддерживаемым США. В КСИР заявили, что считают атаки ответом на якобы незаконную американскую блокаду.

Сообщения об атаке на Бахрейн

В воскресенье КСИР заявил о запуске шести дронов по американской радиолокационной установке раннего предупреждения на авиабазе в Риффе, Бахрейн. В ведомстве утверждали, что цель была успешно поражена. Перед 5:00 в стране объявили экстренное предупреждение с призывом найти безопасное место.

Военные Бахрейна сообщили, что перехватили несколько иранских воздушных атак, а все беспилотники были остановлены до достижения целей. Катар и Саудовская Аравия осудили атаку и выразили солидарность с Бахрейном. Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Аль-Будайви назвал её вызовом региональным мирным усилиям.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник призвал прекратить ситуацию «ни мира, ни войны» между Ираном и США и начать серьёзный переговорный процесс.

Читай нас в