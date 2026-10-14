Специальная юрисдикция мира Колумбии (JEP) предъявила обвинения 10 бывшим членам Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) в предполагаемых военных преступлениях и преступлениях против человечности. Производство касается предполагаемых преступлений против пяти коренных народов на юго-востоке страны, совершенных в период с 1996 по 2016 год.

Обвинения в убийствах и принудительном перемещении

Как сообщает Al Jazeera, JEP обвиняет фигурантов в пытках, убийствах и принудительном перемещении представителей пяти коренных народов. Судья JEP Каталина Диас заявила, что командиры FARC приказывали подчиненным минировать территории коренных народов и разрушать экосистемы, от которых зависело их выживание.

По ее словам, решение трибунала должно обеспечить справедливость для наиболее забытых народов страны. Представители коренных общин приветствовали его как признание того, что вооруженные группировки атаковали не только отдельных людей, но и знания, языки и территории общин.

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Среди обвиняемых есть бывший сенатор

Трое обвиняемых входили в последний секретариат FARC. В 2016 году группировка заключила мирное соглашение с правительством Колумбии, которое предусматривало разоружение и предоставило бывшим повстанцам 10 мест в Конгрессе. Среди фигурантов дела — Хулиан Галло, который в рамках этой договоренности был сенатором в течение восьми лет.

JEP была создана для рассмотрения преступлений, совершенных во время многолетнего внутреннего вооруженного конфликта в Колумбии. Трибунал может назначать только наказания, не связанные с лишением свободы. В прошлом году он назначил семи бывшим членам FARC, обвиняемым в похищениях, восемь лет восстановительных мер, в том числе разминирование и помощь в поиске пропавших без вести.

По данным Комиссии правды Колумбии, в результате конфликта в период с 1985 по 2018 год погибли 450 664 человека, еще 121 768 человек пропали без вести.

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