В США братья-близнецы Джамал и Камал Абубакари из Ганы и 53-летняя Аманда Джой Опоку-Боачи из Кулы на Гавайях признали вину в сговоре с целью мошенничества с использованием средств электронной связи. Об этом сообщила прокуратура США Северного округа Огайо, передаёт The Guardian.

Более 130 пострадавших

По данным Министерства юстиции США, участники схемы вместе с другими людьми с июля 2024 года по апрель 2026 года искали пожилых американцев на сайтах знакомств и в социальных сетях. Они создавали фальшивые профили, чтобы устанавливать с пострадавшими близкие отношения, которые часто носили романтический характер.

Пострадавшими стали более 130 человек в 25 штатах США, а также в Германии и Австрии. Общий ущерб превысил $9 млн.

Видео с использованием ИИ

Министерство юстиции США сообщило, что участники сговора иногда использовали видеоплатформы на основе искусственного интеллекта, чтобы общаться с пострадавшими от имени вымышленных женщин. После введения людей в заблуждение ложными историями они переводили средства на банковские счета, контролируемые участниками сговора. Часть денег, по данным правоохранительных органов, передавали сообщникам в Гане и других странах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В судебных документах указано, что участники схемы сообщали пострадавшим о якобы необходимости средств на неотложное лечение, инвестиции или поездку для встречи. Прокуроры заявили, что некоторые пострадавшие после потери сбережений остались без средств к существованию.

В рамках соглашения о признании вины три человека согласились конфисковать ценности, изъятые во время арестов, включая дорогие часы, кольца, цепочки, медальоны и серьги. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора братьям назначено на 9 февраля 2027 года, Опоку-Боачи — на 10 февраля 2027 года.

Другие сообщники ожидают экстрадиции из Ганы. По данным Министерства юстиции США, там были изъяты активы ориентировочной стоимостью более $3 млн, включая Lamborghini, Tesla Cybertruck, Mercedes-Benz и BMW.

Читай нас в