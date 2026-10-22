Левоцентристские партии Швеции договорились о принципах подготовки срочного закона, который должен приостановить депортации отдельной группы молодых людей. Об этом сообщает The Local Sweden со ссылкой на агентство TT.

Кого может охватить закон

Инициатива будет касаться людей, которые ранее законно жили в Швеции вместе с семьями, сохраняют семейные связи в стране и получили отказ в разрешении на проживание 20 июля 2021 года или позднее.

В то же время закон не будет распространяться на лиц, которые скрывались или избегали контактов с властями. Он также не будет касаться решений о депортации, принятых из-за уголовных правонарушений или соображений национальной безопасности, а также людей, которых официально признали ведущими недостойный или нечестный образ жизни.

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Временное разрешение и неопределенность

Людям, на которых будет распространяться срочный закон, планируют предоставить временное разрешение на проживание сроком на 13 месяцев. Представитель Партии центра по вопросам миграционной политики Нильс Пааруп-Петерсен после заседания парламентского комитета по социальному страхованию заявил, что соглашение определяет границу, которую партии хотят провести.

Пока неясно, приостановит ли Миграционное агентство Швеции исполнение решений о депортации до вступления закона в силу. Во время предыдущего парламентского созыва агентство уже откладывало исполнение таких решений в отношении определенной группы молодых людей после объявления нового законодательства. Генеральный директор агентства Мария Миндгаммар сказала TT, что тогдашнее решение было принято из доброй воли, и теперь ведомству предстоит определить, как действовать в этот раз.

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