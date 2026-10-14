Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) 14 октября оставило денежно-кредитную политику без изменений, хотя все 10 аналитиков, опрошенных Reuters, ожидали ее ужесточения. Регулятор также сузил прогноз базовой инфляции до 1,5–2% с предыдущего диапазона 1,5–2,5%, сообщает Channel NewsAsia.

Параметры валютного коридора

MAS сохранит темп укрепления валютного коридора, который использует для проведения денежно-кредитной политики. При этом регулятор не будет менять ни ширину коридора, ни уровень, вокруг которого он установлен.

В MAS отметили, что действующий коридор, предусматривающий укрепление, позволит номинальному эффективному обменному курсу сингапурского доллара сдерживать ожидаемый в ближайшее время рост импортированной инфляции. По мнению регулятора, это должно обеспечить постепенное ослабление инфляционного давления в 2027 году.

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Прогноз для экономики

Центробанк ожидает, что экономика Сингапура будет расти уверенными темпами в ближайшие кварталы, а затем замедлится из-за ослабления исключительно быстрого бума искусственного интеллекта. Согласно прогнозу MAS, базовая инфляция заметно снизится с середины следующего года.

В отличие от многих других центральных банков, MAS проводит денежно-кредитную политику преимущественно через валютный курс, а не процентные ставки. Регулятор позволяет сингапурскому доллару укрепляться или ослабевать по отношению к валютам основных торговых партнеров в пределах непубличного коридора. В апреле и июле MAS дважды повышал темп укрепления этого коридора, причем июльское повышение было меньше апрельского.

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