Средняя розничная цена автомобильного топлива в США за время пребывания Дональда Трампа на посту составляла 3,472 доллара за галлон (0,92 доллара за литр), что превысило средний показатель за все четыре года президентства Джо Байдена ($3,471 за галлон).

В то же время Независимая международная комиссия Генеральной Ассамблеи ООН по расследованию преступлений во время войны в Украине установила факты привлечения в ряды российских вооруженных сил граждан из 48 стран. В отношении выходцев как минимум из 29 государств доказано использование вербовщиками обмана, давления или принуждения, что классифицируется как торговля людьми.

Среди стран, граждане которых подверглись принудительной вербовке со стороны РФ, указаны Бразилия, Индия, Турция, ЮАР и ряд других государств.

Источник: Reuters.

Демократы в Конгрессе США готовятся опротестовать соглашение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Пока первый танкер с топливом находится в пути к американскому побережью, законодатели требуют от банков и портовых администраций сохранить все документы по сделке для дальнейшего расследования.

Российские нефтеперерабатывающие заводы наращивают производство дизельного топлива в октябре после того, как правительство РФ выделило экспортные квоты в рамках соглашения о поставках между Россией и США.

В РФ заявили о готовности поставлять США любые объемы дизельного топлива. При этом дизель в США уже стоит дороже, чем до заключения топливного соглашения с Путиным.

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