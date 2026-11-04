Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление с критикой отчета Еврокомиссии за 2026 год, обвинив Евросоюз в применении двойных стандартов и предвзятом отношении к Анкаре.

В турецком дипломатическом ведомстве отвергли претензии относительно состояния судебной системы, политических критериев и соблюдения основных прав, а также подчеркнули, что ЕС безоговорочно поддерживает позицию Греции и Кипра, игнорируя интересы Турции и Северного Кипра в Восточном Средиземноморье.

В то же время МИД Турции положительно оценил выводы Брюсселя относительно прогресса страны в области экономической и денежно-кредитной политики, развития рыночной экономики и оборонной сферы, призвав Евросоюз перейти от односторонних подходов к конкретным шагам по модернизации Таможенного союза и возобновлению переговоров о членстве.

Источник: Daily Sabah.

Напомним, в отчете о расширении Еврокомиссия предполагает завершение переговоров о вступлении Украины только в 2028 году и лишь при условии выполнения Киевом необходимых реформ. Молдова получила более позитивные оценки.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова после официальной церемонии передачи отчета Еврокомиссии заявила, что документ является отличным для Украины, поскольку страна уверенно движется по пути расширения среди четырех лидеров процесса, несмотря на российскую агрессию.

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