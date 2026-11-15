В Стамбульских археологических музеях представили 100 древностей, возвращенных Турции из Соединенных Штатов. В церемонии 2 ноября приняли участие министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и представитель прокуратуры Манхэттена Мэтью Богданос. Как сообщает Polsat News, возвращение экспонатов стало результатом многолетних археологических исследований, анализа документов и сотрудничества с американскими правоохранительными органами.

Среди возвращенных предметов есть древнее оружие, церемониальные музыкальные инструменты, сосуды, элементы архитектурного декора, театральные маски и фигурки богинь. Часть артефактов датируется III тысячелетием до нашей эры.

Экспонаты из музеев США

Прокуратура Манхэттена в сообщении от 18 сентября заявила, что стоимость 100 переданных Турции предметов превышает 2,2 млн долларов. В частности, 52 артефакта были изъяты из собрания Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Возвращение происходило в рамках нескольких расследований деятельности сетей, связанных с незаконной торговлей культурными ценностями.

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Одним из таких предметов была примерно двухтысячелетняя бронзовая статуэтка Гермеса, оцененная примерно в 500 тыс. долларов. По данным прокуратуры, ее вывоз из Турции в 1960-х годах связывают с торговцем древностями Джорджем Закосом, а в 1971 году статуэтку продали Метрополитен-музею без документированной предшествующей истории происхождения.

Артефакты из Хорозтепе и Дювера

Важной частью коллекции стали 40 предметов из Хорозтепе на севере Турции, датированных 2300–2000 годами до нашей эры. Это металлические сосуды, оружие и вещи для церемоний. Исследователи устанавливали их происхождение по технике изготовления, форме, сходству с находками с легальных раскопок, а также документам о незаконных работах на памятнике в 1953 году.

В страну также вернули 44 терракотовых элемента архитектурного декора из Дювера на юго-западе Турции. Предметы, датированные периодом между VII и V веками до нашей эры, ранее хранились в коллекции музея Дж. Пола Гетти в Лос-Анджелесе.

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