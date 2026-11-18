Период, когда европейские страны усиливали свою энергетическую зависимость от РФ, окончательно остался в прошлом, а приоритетом континента стало сотрудничество с надежными партнерами. Об этом в среду, 18 ноября 2026 года, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время 7-го заседания Министерского партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC) в Варшаве, передает Укринформ.

По словам главы польского правительства, Варшаве удалось убедить союзников построить диверсифицированную энергосистему, независимую от одного поставщика. Туск подчеркнул, что даже те государства, которые ранее скептически относились к позиции Польши, осознали: энергетика является фундаментом физической безопасности всего континента и каждой семьи.

Ключевыми направлениями будущего развития региона польский премьер назвал трансатлантическое взаимодействие с США в сфере поставок сжиженного природного газа (СПГ), передачи электроэнергии и атомной энергетики. В частности, Польша активно развивает электросети, строит свою первую атомную электростанцию, работает над внедрением малых модульных реакторов и ведет переговоры о строительстве второй крупной АЭС.

Отдельно Дональд Туск сообщил, что в ходе переговоров с американской делегацией на полях конференции обсуждалась совместная поддержка Украины в преддверии зимы. Он заверил, что Польша и партнеры сделают все возможное, чтобы помочь украинцам в самый сложный период.

Двухдневная конференция P-TEC в Варшаве, проходящая 18–19 ноября с участием министра энергетики США Криса Райта, министра внутренних дел США Дага Бергама и представителей правительств Центральной и Восточной Европы, посвящена диверсификации энергоснабжения, инвестициям и защите критически важной инфраструктуры.

Источник: Укринформ.

В Польше премьер-министр Дональд Туск сообщил, что правительство решило заморозить цены на газ для индивидуальных потребителей и домохозяйств. Цена будет удерживаться на уровне 197,29 злотых за мегаватт-час.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что впечатления премьер--министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба после их полуторачасовой беседы с главой Кремля Владимиром Путиным о мирных переговорах в формате Украина-Россия-США являются «очень сдержанно оптимистичными».

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