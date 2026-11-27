Премьер-министр Польши Дональд Туск после неформального саммита Европейского совета в Брюсселе, Бельгия, заявил, что Польша будет рассматриваться отдельно в вопросе направления доходов от продажи разрешений в рамках системы ETS в бюджет ЕС. По его словам, эти средства останутся в Польше.

Как сообщает RMF24, Туск сказал, что участники переговоров признали действующий проект по ETS неприемлемым для Польши. По его словам, собеседники обязались обеспечить для Польши отдельный подход, а технические аспекты такого решения еще предстоит согласовать.

Позиция Польши по ETS

Польский премьер подчеркнул, что Варшава не согласна с вариантом, при котором поступления от ETS направлялись бы в общий бюджет Европейского союза вместо национальных бюджетов. Туск назвал достигнутый результат полным выполнением польских целей на этом этапе переговоров.

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Он также отметил, что особенно важной для него была встреча так называемой большой шестёрки — крупнейших государств. По словам Туска, во время этого разговора участники серьезно обсуждали различные аспекты вопроса.

Бюджет ЕС и финансирование Украины

Лидеры государств и правительств ЕС в Брюсселе обсуждали многолетний бюджет блока на 2028–2034 годы и финансирование Украины. В частности, они рассматривали компромиссное предложение председателя Европейского совета Антониу Кошты: бюджет объемом 1,58 трлн евро против 1,76 трлн евро, которые предлагала Еврокомиссия в постоянных ценах 2025 года.

В ночь с четверга на пятницу Кошта сообщил, что лидеры не достигли договоренности по новому бюджету ЕС. В то же время 24 из 27 государств-членов поддержали предоставление Украине кредита на 2027 год объемом 45 млрд евро.

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