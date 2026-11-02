Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что кризис вокруг Конституционного трибунала можно решить без внесения изменений в Конституцию. По его мнению, президент Кароль Навроцкий должен признать судей, законно избранных Сеймом, после чего они смогут приступить к исполнению обязанностей в Трибунале.

Заявление Туска

Как сообщает RMF24, глава польского правительства написал в социальной сети X, что такой способ урегулирования соответствует Конституции. Туск заявил, что Навроцкий сейчас выбирает силовое противостояние, которое, по словам премьера, может дорого обойтись Польше.

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Внешние силы

Туск также заявил, что демократическое правовое государство не должно уступать насилию независимо от того, насколько мощные внешние силы будут поддерживать, по его словам, атаку партии «Право и справедливость», «Конфедерации», Гжегожа Брауна и Навроцкого.

В выходные польский премьер прокомментировал обострение спора вокруг Конституционного трибунала в телевизионном обращении. Он заявил, что крик, ложь и драка не могут быть источником права в Польше, и подчеркнул значение демократического правового государства.

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