Туск призвал Навроцкого не ветировать новую версию закона — Polsat News

В Польше премьер-министр Дональд Туск призвал президента Кароля Навроцкого не применять вето к следующей версии закона, который должен был предоставить инструменты для быстрого удаления незаконного контента из интернета. Как сообщает Polsat News, премьер отреагировал на решение президента ветировать поправки, подготовленные Министерством цифровизации в связи с регламентом ЕС о цифровых услугах.

Причины президентского вето

Навроцкий ветировал поправки в пятницу. Среди причин он назвал, в частности, чрезмерно широкие, по его мнению, полномочия чиновников, которые должны были отвечать за блокировку незаконных материалов в сети.

Туск опубликовал видеообращение, в котором заявил, что действующие правила не позволяют обязать социальные платформы удалять публикации с обнаженными изображениями несовершеннолетних или материалы, склоняющие детей к самоубийству. По его словам, полиция и Агентство внутренней безопасности могут преследовать авторов таких материалов, однако не имеют механизмов для их быстрого удаления.

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Обращение к президенту и платформам

Премьер также привел пример комментария, опубликованного после нападения в Кракове. По словам Туска, в нем выражалось сожаление, что нападавший не смог осуществить свой замысел. Он заявил, что после жалобы в Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, компания ответила, что комментарий не нарушает правила сообщества, поэтому он остался доступным.

Туск оценил, что польское законодательство сейчас бессильно перед внутренними правилами цифровых платформ. Он также упомянул о незаконном использовании изображений известных людей в рекламе или недопустимых видео, созданных с помощью искусственного интеллекта. Премьер заявил, что будет и далее убеждать президента и технологические компании в необходимости изменений для защиты детей и молодежи, а также призвал Навроцкого поддержать следующую попытку принять закон.

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