В Израиле около 20% населения через три года после атак 7 октября сообщили о серьёзном нарушении повседневного функционирования из-за состояния психического здоровья. Об этом свидетельствуют результаты Национального барометра психического здоровья, основанного на репрезентативной выборке населения страны, сообщает Jerusalem Post.

Исследование провели Институт исследований Clalit Health Services и Институт Myers JDC Brookdale. Согласно его данным, хотя большинство респондентов постепенно восстанавливается, значительная часть людей продолжает испытывать психологический дистресс.

Самые высокие показатели среди молодых женщин

Самый высокий уровень длительных нарушений зафиксировали среди женщин в возрасте от 18 до 35 лет — 32%. Среди женщин старше 35 лет этот показатель составил 26%, а среди мужчин всех возрастных групп — 19%. Молодые женщины также чаще всего превышали клинический порог симптомов посттравматического стрессового расстройства, депрессии или тревожности.

Более 60% участников, у которых вскоре после атак были выраженные симптомы ПТСР, продолжили сообщать о значительном психологическом дистрессе. Исследователи рассматривают это как признак группы людей, сталкивающихся с длительными страданиями после пережитых событий.

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Травматический опыт и доступ к помощи

Около 15% всех опрошенных заявили о наивысшем уровне травматического воздействия: они либо непосредственно присутствовали во время атак, либо имели близкую связь с человеком, который был ранен, взят в заложники или убит 7 октября либо в ходе последующих боевых действий. Для сравнения, после атак 11 сентября в США наивысший уровень травматического воздействия пережили около 4% населения.

Исследование также выявило связь между просмотром тревожного контента в СМИ и видео и сообщениями о симптомах ПТСР, депрессии и тревожности. В то же время авторы подчеркнули, что опрос не позволяет установить причинно-следственную связь.

Около трети населения ощущают необходимость обратиться за психологической помощью, однако сделала это лишь половина из них. Среди причин отказа респонденты называли желание справиться самостоятельно или отсутствие интереса к услугам, предлагаемым системой здравоохранения.

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