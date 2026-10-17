17 октября в Багдаде, Ирак, началась 52-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС). Встреча в столице Ирака продлится два дня.

Участие делегаций

Как сообщает Anadolu Agency, представитель Министерства иностранных дел Ирака, посол Хассанаин Камиль, заявил, что заседание началось после прибытия в столицу всех делегаций-участниц. В МИД Ирака в пятницу заявили, что подготовка к двухдневной встрече завершена.

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Главные темы сессии

Сессия проходит под темой «Диалог и солидарность: два ключевых столпа для содействия миру и устойчивому развитию». Ожидается, что участники обсудят продолжающиеся атаки Израиля в Газе, а также развитие ситуации в других зонах конфликтов исламского мира.

Во время встречи Ирак, как ожидается, примет от Турции ротационное председательство в ОИС.

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