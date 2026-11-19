В Бангладеш, по данным полиции, подожгли семейный дом бывшего главы временного правительства Мухаммада Юнуса в Чаттограме, примерно в 300 км к юго-востоку от столицы Дакки. Это произошло на фоне протестов и общенационального локдауна, объявленного партией бывшего премьер-министра Шейх Хасины «Авами Лиг», сообщает Channel NewsAsia.

Начальник местного полицейского участка Панчлаиш Мозаммел Хак заявил Reuters, что в пустую комнату на первом этаже дома, вероятно, бросили легковоспламеняющиеся вещества. Родственники Юнуса по отцовской линии, проживающие на верхних этажах, не пострадали.

Локдаун и усиление безопасности

«Авами Лиг» назвала локдаун 19 ноября кульминацией недельной кампании протестов и митингов. Сторонники Хасины протестуют против отказа властей выдать ей новый паспорт и удостоверение личности, которые позволили бы ей вернуться в страну в декабре.

Для предотвращения насилия пограничная служба Бангладеш развернула 97 взводов в семи округах, в том числе в Гопалгандже и Фаридпуре, где, по словам ее представителя, у Хасины много сторонников. Полиция также сообщила о гибели двух членов правящей партии.

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Поджоги и задержания

За последние десять дней полиция зафиксировала десятки взрывов самодельных бомб и поджогов автомобилей как минимум в 28 округах. В результате этих инцидентов пострадали несколько полицейских и гражданских лиц.

19 ноября в Дакке задержали бывшего министра образования Нурула Ислама Нахида, которому предъявили обвинения в нескольких убийствах во время протестов 2024 года. Банк Grameen, основанный Юнусом, заявил, что с 10 ноября 37 его филиалов и офисов стали объектами поджогов или попыток поджога, причем 14 были атакованы после полуночи во вторник.

Министр внутренних дел Салахуддин Ахмед обвинил лидеров «Авами Лиг», находящихся за границей, в подстрекательстве сторонников к дестабилизации ситуации и поджогам имущества. Reuters не удалось получить комментарий представителей партии, большинство из которых, по данным агентства, скрываются.

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