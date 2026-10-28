В Баварии, Германия, полиция задержала двух подозреваемых в предполагаемой агентурной деятельности в интересах России — государства-агрессора. По данным Der Spiegel, мужчин подозревают в причастности к поджогу румынской оружейной компании, который они могли совершить по заказу Москвы.

Предполагаемый поджог в Брашове

По информации Der Spiegel, вероятной целью нападения было предприятие в Брашове, Румыния. В подписи к опубликованной фотографии издание указывает, что на кадрах камеры наблюдения возле объекта виден предполагаемый диверсант на пожарной лестнице. Авторство изображения указано за румынской службой безопасности SRI.

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Возможные планы в Германии

Издание также сообщает, что задержанные якобы планировали подобные диверсионные атаки в Германии. В материале говорится о двух направлениях вероятных действий: поджоге в Румынии и запланированных атаках в Германии. Der Spiegel представляет информацию об этих действиях как подозрение, а не как установленный факт.

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