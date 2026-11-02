В десятках супермаркетов Бельгии, Швеции и Люксембурга в понедельник вышли из строя холодильники и морозильные камеры. Руководители нескольких магазинов сообщили местным СМИ, что температура в холодильном оборудовании внезапно поднялась до 50 градусов Цельсия, из-за чего часть продуктов пришлось выбросить, сообщает Politico Europe.

Проблемы в бельгийских сетях

Сеть Delhaize утром предупредила руководителей своих магазинов о проблемах с холодильными системами. Представитель компании подтвердил ИТ-инцидент, затронувший оборудование для охлаждения в ряде магазинов Delhaize. По данным нидерландских СМИ, проблемы также затронули магазины сети в Люксембурге.

В Colruyt, которая управляет магазинами Spar в Бельгии, заявили, что пострадали холодильники примерно в пяти магазинах Spar. В то же время в компании отметили, что магазины Colruyt не были затронуты инцидентом. Также сообщалось о проблемах в 15 бельгийских магазинах Carrefour. Бельгийский Центр кибербезопасности заявил, что внимательно следит за ситуацией.

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Инциденты в Швеции

Представитель шведской сети ICA подтвердил ночной инцидент, который повлиял на холодильники и морозильные камеры в небольшом числе магазинов, работающих вне центральной сети ICA. Шведские СМИ также сообщили о проблемах в магазинах Coop.

Похожие случаи во Франции

Инциденты напоминают волну похожих атак на французские супермаркеты в середине октября. Тогда злоумышленники, вероятно, дистанционно воздействовали на механизмы размораживания холодильников Danfoss, из-за чего оборудование перегревалось. Пока не подтверждено, связаны ли случаи во Франции, Бельгии, Швеции и Люксембурге между собой или злоумышленники использовали те же уязвимости программного обеспечения.

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