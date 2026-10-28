В Белграде полицейский застрелил нападавшего после атаки с ножами — Anadolu Agency
В Белграде, Сербия, полицейский, охранявший посольство Израиля, получил ранение во время атаки с ножами и застрелил нападавшего, защищаясь. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Сербии Ивицу Дачича сообщает Anadolu Agency.
Нападение возле посольства
По словам Дачича, нападение произошло вскоре после полуночи в среду. Подозреваемый, которого считают несовершеннолетним, подошел к сотруднику жандармерии возле посольства и атаковал его двумя ножами.
Полицейский получил незначительное ранение лица. Министр сообщил, что его состояние хорошее, а выписка из больницы ожидалась позднее в тот же день.
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Усиление мер безопасности
После инцидента сербские власти повысили уровень террористической угрозы в стране до наивысшего. Также было приказано усилить присутствие полиции и проверки безопасности в ключевых местах, в том числе на объектах критической инфраструктуры и в многолюдных общественных пространствах.
Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения и личность погибшего нападавшего, который, по предварительным данным, мог быть из города Шабац на западе Сербии. Израильское издание Ynet назвало этот случай вторым нападением на правоохранителей, охраняющих посольство Израиля в Белграде, после атаки с арбалетом в июне 2024 года.