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Новости Мир

В Белом доме началась встреча украинской и российской делегаций по инициативе Мелании Трамп

UA NEWS 05 Ноября 2026 18:25
В Белом доме началась встреча украинской и российской делегаций по инициативе Мелании Трамп

5 ноября в Белом доме состоялась встреча представителей Украины и РФ, организованная первой леди США Меланией Трамп. Мероприятие прошло после локального прекращения огня и проведения гуманитарной операции в временно оккупированных Олешках Херсонской области. 

Украинскую делегацию на переговорах представляли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Мелания Трамп выразила надежду, что перемирие в Олешках станет первым шагом к установлению прочного мира, отметив важность решимости превращать первые шаги в значимые изменения.

Источник: пресс-служба Белого дома.

Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп 5 ноября выступит в Белом доме с речью о прекращении огня во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. В рамках своей дипломатической инициативы она также соберёт представителей России и Украины.

Мелания Трамп заявила о перемирии и заговорила о возможном визите в Украину.

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