Федеральный суд в Бостоне, США, начал слушания по делу 55-летнего гражданина США руандийского происхождения Эрика Ншимийе. Ему предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию из-за отрицания возможного участия в геноциде в Руанде в 1994 году. Об этом сообщает Al Jazeera.

Прокуратура утверждает, что во время массового насилия в апреле 1994 года Ншимийе был студентом-медиком в городе Бутаре и участвовал в нападениях на представителей этнического меньшинства тутси. По версии обвинения, он нападал на тутси и передавал людей тем, кто их убивал или насиловал. Примерно за 100 дней в Руанде погибли более 800 тысяч человек; ООН называет эти события геноцидом.

Обвинения в даче ложных показаний

В 2024 году следователи Министерства внутренней безопасности США арестовали Ншимийе в его доме в Огайо. Они заявили, что он солгал во время интервью о своем пребывании в Руанде в период геноцида.

По данным прокуратуры, Ншимийе также дал ложные показания на процессе 2019 года в Бостоне, где выступал в пользу друга, которого также обвиняли в причастности к геноциду. Тогда он отрицал участие в геноциде, а также принадлежность к поддерживавшему хуту Национальному революционному движению за развитие и военизированной группировке «Интерахамве».

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В случае обвинительного приговора администрация президента США Дональда Трампа может попытаться лишить Ншимийе американского гражданства. С момента ареста он содержится без права на залог в федеральной тюрьме недалеко от Бостона.

Позиция защиты

Ншимийе, принадлежащий к этнической группе хуту, отрицает участие в преступлениях. Он заявляет, что до начала насилия уехал на отдых в Кигали, но из-за хаоса не смог вернуться в Бутаре. По его версии, он покинул Руанду как беженец, а гражданство США получил в 2009 году.

Защита настаивает, что дело основано на ненадежных показаниях очевидцев. Адвокаты заявили, что некоторые свидетели опознали Ншимийе лишь после неоднократной демонстрации его фотографии, а часть из них ранее давала отличающиеся показания в других процессах над лицами, обвиняемыми в геноциде. Защитник Курт Кернс также отметил, что Ншимийе не фигурировал в производствах Международного уголовного трибунала по Руанде и системы правосудия гачача, где за роль в этих преступлениях судили более миллиона человек.

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