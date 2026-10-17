В Бразилии сенатор Флавиу Болсонару заявил, что в случае победы во втором туре президентских выборов 25 октября признает преступные группировки PCC, Comando Vermelho и милиции наркотеррористическими организациями. Об этом он сказал 16 октября в интервью TV Globo, сообщает The Rio Times.

Болсонару — сенатор от штата Рио-де-Жанейро и кандидат от Либеральной партии. Во втором туре он соперничает с действующим президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Кандидат также заявил о намерении с января 2027 года объявить войну наркоторговле.

Обещания в сфере безопасности

По словам Болсонару, одним из его первых шагов станет встреча с командующими сухопутными войсками, ВМС и ВВС, а также руководителями полиции штатов. Он также пообещал, что Бразилия присоединится к Shield of the Americas — возглавляемой США коалиции против организованной преступности.

Кандидат назвал приоритетным направлением район тройной границы возле города Фос-ду-Игуасу, где сходятся границы Бразилии, Аргентины и Парагвая. Он также пообещал расширить роль вооруженных сил в охране бразильских границ.

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Правовые вопросы и позиция Лулы

По данным The Rio Times, законодательство Бразилии не имеет отдельной категории «наркотерроризм», поэтому введение такого статуса может потребовать законодательных изменений, а не только решения президента. В сентябре Болсонару говорил, что будет действовать совместно с Конгрессом.

Лула 15 октября также назвал PCC и Comando Vermelho террористами для бразильских городов и общин, однако заявил, что эти группировки не являются «государственным терроризмом» в понимании Вашингтона, поскольку их цель — деньги. Он сообщил, что передал президенту США Дональду Трампу письменное предложение о сотрудничестве в противодействии организованной преступности с привлечением опыта Федеральной полиции.

Издание также отмечает, что 28 мая Вашингтон объявил о внесении PCC и Comando Vermelho в список иностранных террористических организаций, которое должно было вступить в силу 5 июня 2026 года. Бразилия в настоящее время не является участницей Shield of the Americas.

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