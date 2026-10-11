В Великобритании правительство, по данным Sunday Telegraph, хочет сократить с ожидаемых 10 до менее чем пяти дней время, отведенное Палате лордов на рассмотрение законопроекта о представительстве народа. Документ предусматривает изменения правил голосования и ограничений на политические пожертвования, сообщает The Guardian.

Изменения правил голосования

Законопроект, впервые внесенный при бывшем премьер-министре Кире Стармере, должен расширить перечень документов, которые избиратели могут использовать для подтверждения личности на избирательных участках. В частности, предлагается разрешить использовать банковские карты без фотографии.

Инициатива также предусматривает снижение возраста голосования до 16 лет. Она смягчает ограничения, введенные консерваторами в 2022 году, когда для голосования стало обязательным предъявление документа с фотографией.

Сторонники изменений ссылаются на опасения, что требование удостоверения личности с фотографией непропорционально затрагивает молодежь, людей с более низкими доходами и представителей этнических меньшинств. Согласно опросу, опубликованному The Guardian после последних всеобщих выборов, 6,5% опрошенных избирателей из этнических меньшинств хотя бы раз не допустили к голосованию из-за отсутствия надлежащего документа, тогда как среди белых избирателей этот показатель составил 2,5%.

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Замечания Избирательной комиссии

Избирательная комиссия отдельно оценила, что около 16 тысяч человек, пытавшихся проголосовать лично, не смогли этого сделать из-за отсутствия необходимого удостоверения и не вернулись на избирательный участок. В то же время комиссия предупредила, что прием банковских карт может усложнить сотрудникам избирательных участков проверку личности избирателя.

Исследование комиссии также показало, что примерно 4% людей, не голосовавших на всеобщих выборах 2024 года, назвали требование фотоидентификации одним из факторов такого решения.

Пожертвования и парламентское рассмотрение

Документ является частью планов правительства ужесточить правила политического финансирования на фоне обеспокоенности иностранным вмешательством в выборы. The Guardian писала, что министры планируют дополнительные ограничения на политические пожертвования, которые потенциально могут иметь обратную силу в отношении £72 млн, предоставленных партии Reform UK криптомиллиардерами Беном Дело и Кристофером Харборном.

Консервативные члены Палаты лордов обвинили министров в попытке слишком поспешно провести изменения. Либеральный демократ Марк Пак, член Палаты лордов, предупредил о рисках внесения существенных поправок без надлежащего парламентского рассмотрения. Представитель правительства заявил, что законопроект проходит надлежащую парламентскую процедуру, а премьер-министр исключил проведение досрочных всеобщих выборов.

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