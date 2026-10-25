В Британии показатель зарегистрированных преступлений, в полицейских материалах по которым упоминался кокаин, может вырасти более чем на 10% по сравнению с 2019 годом. В 2025 году полиция зарегистрировала не менее 29 922 таких преступлений — 63,4 на 100 тысяч населения против 57,7 в 2019 году. Об этом сообщает The Guardian.

По оценке издания, в 2026 году показатель может вырасти примерно до 64 случаев на 100 тысяч населения. Журналисты направили запросы во все 45 полицейских служб Соединенного Королевства, а данные предоставили 39 из них. Лондонская полиция не смогла предоставить статистику.

Потребление в Англии

Министерство внутренних дел Великобритании оценивает, что потребление кокаина в исследуемых локациях в Англии выросло на 26% с 2021 года. Анализ сточных вод свидетельствует, что в 2024–2025 годах в Англии могли употребить около 123 тысяч килограммов, или 123 тонн, кокаина. Это эквивалентно примерно 2,5 млрд дорожек, а оценочная уличная стоимость наркотика составляет почти 10 млрд фунтов стерлингов.

Большинство преступлений, в которых в 2025 году упоминался кокаин, касалось наркотиков. В то же время 18% составляли насильственные преступления, в том числе преследование, домогательства и одно дело об убийстве. Чуть менее 4% записей касались сексуальных преступлений, включая 344 сообщения об изнасиловании.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Домашнее насилие и вождение

Почти шесть из десяти тестов на наркотики, проведенных полицией среди задержанных по подозрению в домашнем насилии с июля 2025 года по июнь 2026 года, дали положительный результат на кокаин. В то же время эти данные не являются репрезентативными, поскольку часть тестов назначали после того, как правоохранители уже подозревали употребление наркотиков.

Профессор Ливерпульского университета имени Джона Мурса Гарри Самналл отметил, что научные обзоры не выявили убедительных доказательств того, что кокаин непосредственно вызывает насильственное поведение. По его словам, обидчики и пострадавшие описывали, что кокаиновое опьянение могло усиливать потерю контроля и ревность, а также обострять уже существующее насилие.

Данные Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств, полученные благотворительной организацией IAM RoadSmart, показали, что в 2025 году нарушения за управление транспортом в состоянии наркотического опьянения впервые превысили число нарушений из-за алкоголя. В водительские удостоверения внесли 30 707 таких нарушений — на 28% больше, чем в 2022 году, тогда как количество нарушений из-за алкоголя сократилось на 17% — до 29 769.

Издание предостерегает, что поиск слова «кокаин» в полицейских заметках не доказывает, что наркотик был причиной конкретного преступления: упоминание могло касаться, в частности, показаний очевидца.

Читай нас в