В Великобритании призвали провести дальнейшее расследование возможной причастности Джонатана Бурмана к военным преступлениям после появления фотографии, на которой он позирует на фоне горящей школы в Газе. Как сообщает Anadolu Agency, об этом говорится в фильме-расследовании Declassified UK.

По данным Declassified UK, Бурман — гражданин Великобритании, который учился в школе в Манчестере, затем провел год в Израиле и позднее присоединился к израильской армии. Израильские военные подтвердили изданию, что он служил в 55-й бригаде — элитном резервном подразделении десантников.

Идентификация школы

Как утверждается в расследовании, Бурман разместил фото в частном аккаунте Instagram. Снимок, вероятно, был сделан в районе Хан-Юниса: позади мужчины видны значительные разрушения.

Наблюдательная организация Airwars установила, что на фотографии изображена школа «Мадраса аль-Фараби» в Бани-Сухейле к востоку от Хан-Юниса. По ее данным, израильские солдаты атаковали эту школу 12 декабря 2023 года. В то же время заявление израильской армии об операции против предполагаемого очага боевиков касалось другой школы, расположенной примерно в двух километрах.

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Призывы к расследованию

В фильме Declassified UK также приведено исследование Hind Rajab Foundation, которая определила военную роту, в которой Бурман, вероятно, служил. Организация связала эту роту с ближними боями и разрушением жилых домов в Хан-Юнисе.

Член Комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Крис Сидоти заявил, что представленные доказательства нуждаются в дальнейшей проверке, но не устанавливают вину Бурмана. Он призвал лондонскую полицию провести расследование. По данным Declassified UK, Бурман не ответил на запросы о комментарии.

Издание также отметило, что во время войны в Газе в израильской армии, по оценкам, служили около 2 тысяч британско-израильских граждан с двойным гражданством. В апреле лондонская полиция отказалась расследовать дела 10 граждан Великобритании, которых обвиняли в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе, сославшись на отсутствие реалистичной перспективы обвинительного приговора и сложности эффективного расследования. Решению предшествовала подача досье палестинскими правозащитными группами в подразделение полиции по расследованию военных преступлений.

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