В Ченстохове в Польше рассматривают введение с 1 января 2027 года местного сбора, который будут платить посетители города. Исполняющий обязанности президента города Лукаш Пабись заявил, что перед принятием решения планирует провести консультации с жителями, работодателями и представителями гостиничного и туристического бизнеса.

Как сообщает RMF24, Пабись также призвал подавать предложения относительно размера сбора. В публичной дискуссии эту инициативу называют «паломническим сбором» или «налогом на паломников».

Максимальная ставка и поступления

После вступления в силу новых правил максимальная ставка местного сбора может составить 5,03 злотого с человека за каждые сутки пребывания. По оценке Пабися, если город установит сбор на максимальном уровне, бюджет Ченстоховы мог бы ежегодно получать около 1,5 млн злотых дополнительных поступлений.

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Сторонники сбора указывают на расходы, связанные с массовым паломническим движением, в частности на уборку улиц и общественных пространств. По данным городских властей, медицинское и санитарное обеспечение паломнического движения обходится примерно в 400 тыс. злотых в год. Расходы на уборку улиц и парков отдельно в бюджете не учитываются.

Изменения в законодательстве

Инициативы относительно такого сбора обсуждались в Ченстохове много лет, однако до сих пор он не был принят. Новеллизация законодательства, которая должна вступить в силу 1 января 2027 года, отменяет критерий чистоты воздуха для введения местного сбора.

После изменения правил для взимания сбора муниципалитету будет достаточно иметь ландшафтные, природные или туристические преимущества, в частности достопримечательности. По правительственным оценкам, новые нормы могут позволить взимать такой сбор более чем 1600 из 2479 польских гмин.

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