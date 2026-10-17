Комиссия по условно-досрочному освобождению в чилийском городе Талька 16 октября 2026 года единогласно одобрила условно-досрочное освобождение бывшего капитана национальной полиции Карабинерос Патрисио Матураны. Он отбывает наказание в виде 12 лет и 183 дней лишения свободы по делу о причинении травм нынешней сенаторке Фабиоле Кампильяй.

Как сообщает The Rio Times, освобождение, по имеющейся информации, должно вступить в силу 2 декабря 2026 года. С февраля 2026 года Матурана имел разрешение покидать тюрьму каждое воскресенье.

Обстоятельства дела

26 ноября 2019 года во время массовых протестов в Чили Матурана выстрелил контейнером со слезоточивым газом в Сан-Бернардо, районе Сантьяго. Он попал Кампильяй в лицо, когда она направлялась на работу.

Кампильяй потеряла зрение на оба глаза, обоняние и вкус, а также получила тяжелые переломы лица. Позднее она стала сенатором от Столичного региона Сантьяго.

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Суд в Сан-Бернардо в сентябре 2022 года признал Матурана виновным в незаконном принуждении, повлекшем причинение тяжчайших повреждений. Апелляционный суд Сан-Мигеля оставил приговор в силе в январе 2023 года.

Позиция потерпевшей и тюремной службы

Кампильяй лично выступила перед комиссией против условно-досрочного освобождения бывшего полицейского. Она заявила, что Матурана не извинился перед ней, не сотрудничал с правосудием, а его освобождение угрожает ее безопасности и психологическому состоянию.

В то же время чилийская тюремная служба Gendarmería сообщила, что осужденный должным образом осознает свою ответственность, а риск повторного правонарушения оценен как очень низкий. В марте 2026 года адвокат Матураны Нубия Виванко обратилась с просьбой о президентском помиловании.

В августе Палата депутатов Чили поддержала резолюцию с призывом к президенту Хосе Антонио Касту помиловать бывшего офицера. За это проголосовали 73 депутата, против — 51, еще 16 воздержались. Вопрос о возможном президентском помиловании является отдельным от решения об условно-досрочном освобождении.

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