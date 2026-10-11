В Чили утром 11 октября в возрасте 76 лет от рака умер журналист Хуан Пабло Карденас Скелья, основатель и бывший директор оппозиционного журнала Revista Análisis. Об этом сообщает The Rio Times. Похороны журналиста запланированы на 12 октября на кладбище Parque del Recuerdo, детали церемонии еще уточняются.

Работа во времена диктатуры

Карденас родился 1 декабря 1949 года. Он возглавлял Revista Análisis в 1977–1991 годах. Издание было одним из оппозиционных медиа во времена военной диктатуры Пиночета, правившей Чили в 1973–1990 годах. Журнал освещал нарушения прав человека и ставил под сомнение действия режима в условиях цензуры.

По данным чилийских медиа, во времена диктатуры Карденаса неоднократно задерживали. В течение 18 месяцев на него распространялись ночные ограничения свободы, а его дом дважды подвергался нападениям с использованием зажигательных устройств.

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Преподаватель и лауреат премий

Позднее Карденас более 18 лет руководил Radio Universidad de Chile и его цифровым изданием. Он также преподавал журналистику и этику в Университете Чили и Папском католическом университете Вальпараисо.

В 2005 году Карденас получил Национальную премию Чили в области журналистики за защиту свободы слова и роль в создании и руководстве медиа. В 2000 году Международный институт прессы назвал его Героем мировой свободы прессы. Среди его книг — Por un Chile libre, Crónicas impertinentes и Desobediencia debida.

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