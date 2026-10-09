В Черногории задержали руководителя российского провоенного канала «Рыбарь»

В Черногории задержали Михаила Звинчука — автора и руководителя российского провоенного Telegram-канала «Рыбарь», которого считают одним из крупнейших Z-блогеров. Вместе с ним задержали его жену и ещё троих человек.

По информации местных СМИ, Звинчука, его жену и ещё троих человек задержали утром 9 октября в городе Рисан. В операции участвовали полиция и Агентство национальной безопасности Черногории.

Обстоятельства задержания и возможные обвинения в адрес задержанных в приведенной информации не уточняются.

В июле Великобритания и Европейский Союз ввели санкции против руководства и сотрудников российского Telegram-канала «Рыбарь».

В 2024 году США объявили вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию о деятельности канала. Американская сторона подозревает его в возможной причастности к попыткам оказания влияния на выборы в США.

По оценкам американских властей, канал стремится «усилить военный потенциал России и продвигать пророссийские и антизападные нарративы».

Российский Telegram-канал также связывали с Евгением Пригожиным — бывшим руководителем частной военной компании «Вагнер», который погиб в 2023 году.

По имеющимся данным, Пригожин финансировал канал. В настоящее время его финансирование, как сообщается, осуществляет российская оборонно-промышленная компания «Ростех».

В июне 2022 года «Ростех» попал под санкции Министерства финансов США.

Об этом сообщают издания «Победа» и «Время».

Ранее сотрудники Государственного бюро расследований завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего креативного продюсера телеканала «112 Украина», который после оккупации части Запорожской области, по данным следствия, пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

Кроме того, в Украине будут заочно судить министра спорта России и президента Олимпийского комитета РФ Михаила Дегтярева. По данным Службы безопасности Украины, российский чиновник может быть причастен к финансированию российских воинских подразделений и поддержке оккупации украинских территорий.

Ранее правоохранители идентифицировали командира батальона армии России, который, по данным следствия, отдал приказ использовать украинских военнопленных и гражданских женщин для прикрытия отступления российской военной колонны. Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры мужчине заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

В Херсонской области 237 людям сообщили о подозрении по делам об организации и проведении российского псевдореферендума на временно оккупированных территориях. Еще 107 человек подозреваются в деятельности, связанной с проведением незаконных «выборов».

Ранее правоохранители заочно сообщили о подозрении двум жительницам Херсона, которых подозревают в участии в организации и проведении незаконного «референдума» о присоединении региона к РФ. По данным следствия, они входили в состав оккупационной «избирательной комиссии» и помогали проводить псевдоголосование. Обе фигурантки в настоящее время скрываются на временно оккупированной территории.

Суд признал виновной 27-летнюю жительницу Херсонской области в коллаборационистской деятельности за участие в организации незаконного «референдума», проведенного российскими оккупантами в 2022 году.

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