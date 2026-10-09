В Черногории задержали основателя российского провоенного Telegram-канала Rybar Михаила Звинчука. Операцию проводили полиция и Агентство национальной безопасности Черногории в рамках мер против предполагаемой деятельности российских информационных сетей, сообщает The Moscow Times.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич подтвердил задержание Звинчука. «Черногория защищает свои интересы, и никто не поставит под угрозу наше европейское будущее», — написал он в X.

Задержание команды Rybar

По данным черногорского издания Vijesti, вместе со Звинчуком задержали его жену Валерию Звинчук, креативного директора Rybar, а также еще троих человек. Российский Telegram-канал Baza без подтверждения утверждал, что Звинчука задержали в 7:30 утра в отеле Mövenpick в Рисане. По данным канала, группу доставили в Подгорицу для допроса, а телефоны и паспорта изъяли.

Rybar заявил, что его сотрудники законно находились в Черногории и снимали материал о местном монастыре. Команда ожидает скорого освобождения задержанных.

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Подозрения во влиянии

По информации российского издания Readovka, спецслужбы несколько дней следили за группой после ее прибытия в Черногорию для съемок материала о приведении визовой политики страны в соответствие с нормами Европейского Союза. По данным издания, правоохранители подозревали, что этот контент мог быть направлен против туристической отрасли, экономики и национальных интересов Черногории.

Государственный департамент США предлагает до 10 миллионов долларов за сведения, которые помогут установить местонахождение или идентифицировать Звинчука и других сотрудников Rybar. Их подозревают в причастности к вмешательству в выборы и операциям злонамеренного влияния. Звинчук, ранее работавший в пресс-службе Минобороны России, находится под западными санкциями. Представительница МИД Российской Федерации — государства-агрессора — Мария Захарова заявила, что посольство России в Подгорице выясняет обстоятельства задержания.

Rybar имеет около 1,5 миллиона подписчиков в Telegram и ежедневно публикует военный анализ российского вторжения в Украину.

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